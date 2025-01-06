حجم المحبة بيزيد.. الرئيس السيسي يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بالعيد

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الرئيس السيسي

للتهنئة بالعيد

واستقبل البابا تواضروس الرئيس السيسي فور وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي: كل عام ومصر بخير وسلام، كل عام وأنتم طيبين، وقداسة البابا تواضروس الثاني بخير وسلامة، أنتم إخواتنا وحبايبنا.

الرئيس السيسي والبابا تواضروس

حجم المحبة بيزيد

وأضاف أن «حجم المحبة بين المصريين يزيد كل يوم عن يوم، وحجم الوعي والفهم الموجود لدى المصريين ضخم جدًا بيخليهم شايفين ومستعدين لكل شيء».

واستقبل الأقباط المتواجدين داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة.

وحرص الرئيس السيسي على أن يصافح عددا من الاقباط الحاضرين في الكاتدرائية لتقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد .