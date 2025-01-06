موعد سفر الأهلي إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

كشف الجهاز الفني للنادي الأهلي، موعد السفر إلى كوت ديفوار، لخوض مواجهة استاد أبيدجان، في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، "الفريق يتجه إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل، لخوض مواجهة استاد أبيدجان.

ويلعب الأهلي مع استاد أبيدجان، يوم السبت المقبل 11 يناير، في إطار الجولة الخامسة من عمر مباريات دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة، بدوري أبطال إفريقيا، مع أندية استاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.