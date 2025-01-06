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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

قيادي بحماة الوطن: رسائل السيسي في عيد الميلاد تأكيد على الوحدة الوطنية

اللواء سامح لطفي
اللواء سامح لطفي
حسن رضوان
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قال اللواء سامح لطفي عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهئنة البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تؤكد مدى الوحدة والوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف “لطفي” في بيان له، أن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تُعبر عن مدى الوحدة الوطنية وقوة الترابط بين نسيج الشعب المصري لتخطي الأزمات المختلفة، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد تُعبر عن أهمية هذه المناسبة لمصر كلها وليس الأخوة المسيحيين فقط، والتي يحتفل بها الشعب المصري أجمع.

وأشار اللواء سامح لطفي الي أهمية الخوف على البلاد و  التصدي للشائعات التي يحاول اعداء الوطن ترويجها لاحداث وقيعة بين أبناء مصر في محاولة منهم لاسقاط مصر ، مؤكداً على ان التعايش والتسامح بين المسلمين والاقباط في مصر والمحبة التي تظهر خلال الاعياد يقتل تلك الفتنة .

وقال  اللواء سامح لطفي عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، إن مصر دائما وابدا ما أثبتت أنها قادرة على تجاوز الصعوبات بفضل وحدة أبنائها  وتلاحم شعبها وتضامنهم في  جميع الأوقات،متمنيا أن  يكون عام 2025 بداية لمرحلة جديدة من التنمية والازدهار لجميع أبناء الشعب المصريين.

العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب حماة الوطن كاتدرائية ميلاد المسيح اللواء سامح لطفي

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