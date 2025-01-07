سلسلة Oppo Reno 13.. مزيج من الأداء الرائد والمزايا الذكية للجميع

تستعد سلسلة Reno 13 من أوبو لإطلاقها عالميًا، حيث أعلنت الشركة الصينية أن السلسلة الجديدة "توفر ميزات ذكاء اصطناعي وأداء شامل مشابه للأجهزة الرائدة، ولكن لفئة أوسع من الجمهور".

إصدارات السلسلة

تضم سلسلة Reno 13 أربعة إصدارات:

Reno 13 Pro 5G

Reno 13 5G

Reno 13 F 5G

Reno 13 F

مواصفات Reno 13 Pro

يأتي هاتف Reno 13 Pro مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 8350 المخصص، وشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K.

كما العاتف يحتوي على بطارية بسعة 5,800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، حيث تضيف تقنية Adaptive Frame Booster تجربة لعب أكثر سلاسة.

تم تصميم الهاتف مستوحى من أجنحة الفراشة، وفقًا للشركة، حيث يتميز بظهر زجاجي منحوت بقطعة واحدة وإطار من الألومنيوم المستخدم في الصناعات الجوية، مما يمنحه متانة عالية وقدرة على مقاومة الانحناءات والسقوط.

تصميم أنيق وألوان متنوعة

يتميز الهاتف بخفة وزنه مع متانة استثنائية:

وزن Reno 13 Pro: 195 جرامًا، بسُمك 7.55 مم.

وزن Reno 13: 181 جرامًا، بسُمك 7.24 مم (في إصدار Plume White).

خيارات الألوان تشمل:

Plume Purple

Graphite Gray

Luminous Blue

Skyline Blue

شاشات غامرة وأداء عالي

تقدم السلسلة شاشات بحواف فائقة النحافة، حيث يتميز Reno 13 Pro بنسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 93.8%، بينما تصل النسبة في Reno 13 إلى 93.4%. كلا الهاتفين يدعمان HDR10+ وتشغيل الفيديو عالي الوضوح.

تصوير تحت الماء وذكاء اصطناعي متقدم

صممت سلسلة Reno 13 لتكون مثالية للتصوير تحت الماء بفضل مقاومتها للماء والغبار، حيث يمكنها تحمل الغمر حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة، كما يتضمن الهاتف وضع تصوير تحت الماء مع ضبط ألوان خاص وتحكم عبر الأزرار الفيزيائية.

فيما يخص الكاميرات، تحتوي السلسلة على ميزات ذكاء اصطناعي لتحسين التصوير، مثل:

AI Livephoto: لدمج الصور الواضحة مع تثبيت سلس.

AI Editor: لتحسين الوضوح، إزالة التشويش، والتخلص من الانعكاسات.

يتميز Reno 13 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية 50 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.

الإطلاق والتوافر

بدأت سلسلة Reno 13 بالوصول إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى قريبًا.

سيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوافر عنها محليًا، مما يجعل السلسلة الآن متاحة عالميًا وليست حصرية للصين.