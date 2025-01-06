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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

عشان ماتعملش عملية.. علاج البواسير في المنزل

البواسير
البواسير
اسماء محمد
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تعد البواسير من الحالات الشائعة بين النساء والرجال وللأسف تسبب ألما شديدا إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح وسريع قبل تدهور الأعراض .

ووفقا لما ذكره موقع NHS هناك العديد من النصائح والإجراءات التي يمكن اتباعها لتخفيف اعراض البواسير وتحسين الراحة.

علاج البواسير 

- الحفاظ على الترطيب وتجنب الإمساك:

 تناول الكثير من الألياف من مصادر طبيعية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وشرب كميات وفيرة من الماء يوميًا، يمكن أن يساعد في تسهيل حركة الأمعاء وتقليل الإجهاد.


- النظافة الشخصية:

 امسح المنطقة بلطف باستخدام ورق تواليت مبلل أو مناديل مخصصة لتجنب الألم وابتعد عن عادات المرحاض السيئة مثل المسح بقوة بعد التبرز.


- تخفيف الألم والحكة:

 حمام دافئ يوميًا لمدة 10-15 دقيقة يمكن أن يخفف من الحكة والانزعاج كما يمكن استخدام كمادات باردة ملفوفة في منشفة على المنطقة لتقليل التورم.


-تجنب الجلوس لفترات طويلة في المرحاض:

 الجلوس لفترة طويلة يزيد الضغط على المنطقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.


- استخدام مسكنات مناسبة:

 يمكن تناول الباراسيتامول لتخفيف الألم، ولكن تجنب الإيبوبروفين إذا كانت البواسير تنزف، والابتعاد عن المسكنات المحتوية على الكودايين لأنها تسبب الإمساك.


- إعادة البواسير الداخلية بلطف:

 إذا كانت البواسير بارزة، يمكن دفعها إلى الداخل بلطف لتجنب زيادة التورم.

تغييرات في نمط الحياة

- ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز حركة الأمعاء وتحسين الدورة الدموية.

- تقليل استهلاك الكافيين لتجنب الجفاف والإمساك.

- الحفاظ على المنطقة نظيفة وجافة لتجنب الالتهابات.


استشارة الصيدلي

يمكن للصيدلي أن يقترح كريمات موضعية لتخفيف الألم والحكة، أو أدوية لعلاج الإمساك، أو حتى كمادات باردة لتقليل التورم وإذا كنت تفضل الخصوصية، توفر العديد من الصيدليات مناطق استشارية خاصة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع دون تحسن، أو إذا لاحظت تغييرات غير مألوفة في المنطقة المحيطة بفتحة الشرج و قد يوصي الطبيب بأدوية أقوى أو يتحقق من وجود أسباب أخرى للأعراض وعلاجها بشكل جذري.

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