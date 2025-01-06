500 ألف دولار منحة.. إعلامي يكشف كواليس مفاوضات العين الإماراتي مع أحمد زيزو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رأس اهتمامات نادي العين الإماراتي تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق فى تصريحات تلفزيونية "هناك وكيل لاعبين مغربي عرض على زيزو، منذ أيام الانتقال إلى نادي العين الإماراتي في فترة الميركاتو الشتوي الجاري في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الزمالك على بنود تجديد عقده وشراء باقي قيمة عقده مع القلعة البيضاء".



وأضاف: “ووعد وكيل اللاعبين زيزو بالحصول على منحة توقيع كبيرة قد تصل إلى 500 ألف دولار في حال الانتقال إلى نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي الحالي”.