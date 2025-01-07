ما هي الفئات الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بالفيروسات التنفسية؟.. أستاذ أمراض الصدر يجيب

أكد الدكتور خسام حسني، أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني، أن بدايات فيروس كورونا، كانت خطيرة على حياة المريض، إضافة إلى نقص الأكسجين الذي كان موجود، وهو ما لم نشاهده خلال السنوات الأخيرة ، حيث أن هناك إصابات لا تستدعي الدخول للمستشفيات.

وقال حسام حسني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فيروس hmpv موجود منذ عام 2001، مؤكدا أن الفيروس لم يبدأ في الصين ولكن بداية ظهوره في أحد الدول الأوروبية.

وتابع أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني، أنه للحماية من الفيروسات التنفسية لا بد من إتباع الاجراءات الوقائية خاصة خلال فصول الشتاء، خاصة أن الفيروسات التنفسية سريعة الإنتشار، منها غسل اليدين بالماء والصابون لأن الفيروس ينتشر عن طريق الرذاذ وملامسة الأسطح إضافة إلى إتباع المسافات الأمنة والتباعد.

وأشار حسام حسني إلى أن الأكثر عرضة لخطورة الإصابة بالفيروسات التنفسية الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.