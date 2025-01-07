محاولات للسيطرة على حريق مطعم سوري شهير بفيصل

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة اخماد حريق اندلع داخل مطعم سوري شهير في منطقة فيصل، ولم يسفر الحريق حتى الان عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في مطعم سوري شهير بمنطقة فيصل بالطالبية، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة مع الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتبين اشتعاله في مطعم شهير وتم اخلاؤه من العمال قبل إصابة أي منهم، بينما لم يسفر عن اية اصابات وتواصل القوات محاولات اطفاء النيران.