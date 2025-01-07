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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

البيت الأبيض ينفي اتهامات ترامب لبايدن بمنع انتقال سلمي للسلطة

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
الخارجي
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أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن عملية انتقال السلطة للإدارة المستقبلية برئاسة دونالد ترامب تسير بكفاءة وسلاسة، بعكس ما صرح به الرئيس الأمريكي المنتخب.

وقالت جان بيير يوم الاثنين في إحاطة للصحفيين على متن طائرة بايدن في طريقها من واشنطن إلى نيو أورلينز بولاية لويزيانا عندما طُلب منها التعليق على تصريحات ترامب: "لن أرد على كل ما يقوله الرئيس المنتخب".

وأضافت: "يؤمن الرئيس جو بايدن بالديمقراطية ومؤسساتنا وبأهمية الانتقال السلمي للسلطة.. وقد أوكل إلينا مهمة ضمان انتقال السلطة بكفاءة وسلاسة للإدارة القادمة".

وتابعت جان بيير: "إن بايدن أراد الانتقال السلمي للسلطة، وهنا أود أن أذكّر الجميع بأنه لم يحصل هو نفسه على هذا قبل أربع سنوات".

وأشارت إلى أن غالبية الأمريكيين اختارت ترامب في الانتخابات الرئاسية وأن بايدن "يؤكد احترامه للإرادة الحرة والعادلة للمواطنين".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن سيستقبل خليفته ترامب قبل حفل التنصيب وسيحضر الحدث.

وكان ترامب قد صرح الاثنين، بأن بايدن يعقّد عملية انتقال السلطة، مستشهدا بقرارات الإدارة الأخيرة بشأن البيئة وإنتاج النفط. وقد وعد ترامب بإلغاء هذه الأوامر بمجرد توليه منصبه.

وحصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين على الدعم الكافي من مندوبي الولايات للكونغرس للموافقة على فوزه.

انتخابات 5 نوفمبر هي الانتخاباترقم 60 في تاريخ الولايات المتحدة، وسيصبح ترامب الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين للولايات المتحدة بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل.

واشنطن دونالد ترامب البيت الأبيض جو بايدن كارين جان بيير

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