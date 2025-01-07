مليون جنيه لمن يخمن اسم أغنيته الجديدة..رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

قام الفنان محمد رمضان بالإعلان عن مسابقة بمليون جنيه لمن سيقوم بتخمين اسم أغنيته الجديدة، مؤكدًا أنه سيسلم الجائزة بنفسه

وكتب رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "سؤال المليون جنيه السؤال ده اسهل بكتير .. أعلنت عنها من فترة قريبة ونزلت جزء منها .. اكتب اسم اغنيتي القادمة ؟! هختار ١٠ من اللي هيجوبوا صح و هسلمهم الفلوس بنفسي لكل واحد تعليق واحد".





وقد طرح رمضان مسبقًا مسابقة بثلاثة إلى خمسة ملايين جنيه وبعد حرص جمهوره على التعليق والوصول إلى الإجابة الصحيحة والفوز بالجائزة لم يفز أحد بأي جوائز مما عرض رمضان لغضب متابعيه ووصف مسابقته بأنها لكسب التفاعل على حسابه فقط



أحدث أعمال محمد رمضان

تعد أغنية "البلد" من آخر أعمال الفنان محمد رمضان التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.