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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الصحة: زيادة اللجان الطبية لـ 528 لتسهيل إجراءات ذوي الهمم بالمحافظات

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لما يزيد على 373 ألف مواطن ممن تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خلال عام 2024،وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز رعاية ذوي الهمم ودعم اندماجهم الكامل في المجتمع.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت برفع عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 528 لجنة على مستوى الجمهورية، وتشمل هذه اللجان المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك لضمان تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الفئات المؤهلة للحصول على «كارت الخدمات المتكاملة» تشمل مجموعة واسعة من حالات الإعاقة، من بينها البتر متعدد الأطراف أو طرف واحد، والشلل الرباعي أو الدماغي، وضمور العضلات، وشلل الأطفال في أحد الأطراف أو أكثر، وتشمل الحالات الأخرى كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، إضافة إلى طيف التوحد والتقزم.

الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ291

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ291 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة"،مشيرًا إلى مناظرة 163 ألفًا و91 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات الشخصية عبر الموقع الرسمي للوزارة https://pod.mohp.gov.eg/ وتشمل البيانات المطلوبة الاسم الرباعي، الرقم القومي، نوع الإعاقة، رقم الهاتف، والعنوان،مضيفًا أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تُحدد موعد ومكان الكشف الطبي، مشيرًا إلى أن الموقع يعمل على مدار الساعة.

وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان تلتزم بحوكمة الإجراءات الطبية وتوفير الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة،موضحًا أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد الانتهاء من الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الخدمات المتكاملة 2024 كارت الخدمات المتكاملة

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