أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 7-1-2025 ، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم،الثلاثاء في السوق المحلية.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب 29920 جنيها.



https://www.youtube.com/watch?v=hEHJdjbD2Kg

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء ،7-1-2025

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :



سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم50.88 جنيه للبيع و50.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.97 جنيه للبيع، 52.85 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.86 جنيه للبيع، و63.70جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي13.54 جنيه للبيع، و13.51 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 165.31 جنيه للبيع، 164.67 جنيه للشراء

https://www.youtube.com/watch?v=hEHJdjbD2Kg



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم -الثلاثاء 7-1-2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى و الصغرى

القاهرة 21 12

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 21 11

مطروح 19 10

بورسعيد 21 14

حلايب 23 17

أسوان 25 11



