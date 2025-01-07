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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مصر ستبقى نموذجًا فريدًا في التعايش السلمي والتسامح

رشاد عبد الغني
رشاد عبد الغني
عبد الرحمن سرحان
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أشاد رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس التي أكد فيها على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الوطني كدرع قوي قادر على مواجهة التحديات في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وما يشهده الوطن من أزمات متلاحقة جراء الأحداث العالمية.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس شددت على أن مصر دولة قوية وستبقى قوية بأبنائها ولحمتهم الوطنية، مثمنًا دور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كشخصية وطنية بارزة تحظى بتقدير كبير لدوره في تعزيز وحدة المصريين، والحفاظ على تلاحم وتماسك المجتمع في إطار العدالة والمساواة التي توفرها الدولة المصرية للجميع.

وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مصر ستبقى نموذجًا فريدًا في التعايش السلمي والتسامح بين أبنائها، وطن لا يعرف الفتنة والصراعات الطائفية والعرقية، بل يتشارك في الأفراح والأحزان، ويجتمع على المحبة والسلام في كل المناسبات.

وأشار رشاد عبد الغني إلى أن وعي المصريين سيبقى الرهان الرابح لدى القيادة السياسية والدولة المصرية في الاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي في مواجهة كافة التحديات ومحاولات التربص بالدولة المصرية للنيل منها ومن قوتها لتسقط في النفق المظلم الذي سقطت فيه دول شقيقة، مؤكدًا: مصر ستبقى قوية رائدة رغم الحاقدين وكيد الكائدين.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي

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