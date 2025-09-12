كلمات الأهل تصنع الفارق بين طفل واثق وآخر مهزوز.. استشاري يوضح

شددت الدكتورة روفيدة سعيد استشاري سلوكي وتربوي، على أن تجاهل مشاعر الطفل أو التقليل من شأنه يؤدي إلى إضعاف ثقته بنفسه، ما ينعكس سلبيًا على علاقاته داخل المدرسة أو النادي والمجتمع المحيط به.

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلمات الإيجابية من الوالدين مثل: "أنا واثق فيك، أنت قادر، أنت ذكي"،تساهم في بناء شخصية قوية وواعية، بينما تؤدي العبارات السلبية مثل: "أنت فاشل، عمرك ما هتنجح، ليه مش زي غيرك" إلى تدمير ثقة الطفل بنفسه منذ الصغر".

وأكدت استشاري سلوكي وتربوي، على أن التشجيع اللفظي والدعم النفسي يمثلان أساس بناء طفل ناجح وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.