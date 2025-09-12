قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 500 كجم دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في دار السلام بسوهاج

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2025، حملة رقابية مفاجئة على المخابز بدائرة مركز دار السلام، في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في السلع التموينية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

تموين سوهاج

وتحت إشراف الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، وقادها عفت رفعت وكيل المديرية لشئون الرقابة، بالتنسيق مع إدارة تموين دار السلام.

وخلال الحملة، تمكنت اللجان التفتيشية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بلغت 500 كيلو، كانت معدة للتصرف بها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وهو ما يشكل إهدارًا للدعم المخصص لمحدودي الدخل.

كما أسفرت أعمال الحملة عن تحرير 14 محضرًا تموينيًا متنوعًا ضد عدد من المخابز المخالفة، حيث تنوعت المخالفات ما بين:" 5 مخالفات تجميع دقيق بلدي مدعم- 2 غلق بالاقفال الحديدية-  مخالفات خاصة بالمواصفات- مخالفة نقص وزن- مخالفة صرف- 2 عدم إعلان عن الأسعار أو مواعيد التشغيل- 1 مخالفة نظافة".

وأكدت مديرية التموين أن المضبوطات تم التحفظ عليها، كما جرى تحرير محاضر جنح بمركز شرطة دار السلام تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات التموينية المكثفة على جميع مراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية أو تهريبها، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دقيق تموين سوهاج

