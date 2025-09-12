فرقة التراث تشدو بعيون الطرب على مسرح معهد الموسيقى العربية

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الموسم الفني الجديد 2025 – 2026 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، وذلك في إطار خطط وزارة الثقافة لصون الهوية وحفظ الإرث الغنائي. يقام الحفل في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويقوده المايسترو فاروق البابلي.

يتضمن البرنامج باقة من أروع عيون الطرب التي صاغها كبار الملحنين وأعدها الموسيقار عاطف عبد الحميد، منها: موسيقى يا صباح الخير لمحمد القصبجي، موشح كلما رمت ارتشافاً ودور أنا هويت لسيد درويش، الحليوة فين – مالك ومالي – أحبك لمحمد الموجي، ع الشوك ماشي لبليغ حمدي، من خطوة لخطوة – متى ستعرف لمحمد عبد الوهاب، أمانة عليك لكارم محمود، الحلو أبو شامة لأمين عبد الحميد، سحب رمشه لعبد العظيم عبد الحق، لاموني الناس لحسن أبو النبي، ويا حاسدين الناس لعبد الرؤوف عيسى. ويشارك في الأداء: ريم حمدي، محمد شوقي، أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيي صلاح، رضوى سعيد، وياسر سليمان.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست عام 2004 بهدف إحياء كنوز الموسيقى العربية وتقديم القوالب الغنائية والموسيقية التراثية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية، وذلك من خلال مجموعة من أمهر العازفين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. ومنذ انطلاقتها الأولى على مسرح معهد الموسيقى العربية، واصلت الفرقة نشاطها الفني لتصنع قاعدة جماهيرية واسعة بين عشاق الطرب الأصيل.

