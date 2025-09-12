قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة التراث تشدو بعيون الطرب على مسرح معهد الموسيقى العربية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الموسم الفني الجديد 2025 – 2026 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، وذلك في إطار خطط وزارة الثقافة لصون الهوية وحفظ الإرث الغنائي. يقام الحفل في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، ويقوده المايسترو فاروق البابلي.

يتضمن البرنامج باقة من أروع عيون الطرب التي صاغها كبار الملحنين وأعدها الموسيقار عاطف عبد الحميد، منها: موسيقى يا صباح الخير لمحمد القصبجي، موشح كلما رمت ارتشافاً ودور أنا هويت لسيد درويش، الحليوة فين – مالك ومالي – أحبك لمحمد الموجي، ع الشوك ماشي لبليغ حمدي، من خطوة لخطوة – متى ستعرف لمحمد عبد الوهاب، أمانة عليك لكارم محمود، الحلو أبو شامة لأمين عبد الحميد، سحب رمشه لعبد العظيم عبد الحق، لاموني الناس لحسن أبو النبي، ويا حاسدين الناس لعبد الرؤوف عيسى. ويشارك في الأداء: ريم حمدي، محمد شوقي، أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيي صلاح، رضوى سعيد، وياسر سليمان.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست عام 2004 بهدف إحياء كنوز الموسيقى العربية وتقديم القوالب الغنائية والموسيقية التراثية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية، وذلك من خلال مجموعة من أمهر العازفين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. ومنذ انطلاقتها الأولى على مسرح معهد الموسيقى العربية، واصلت الفرقة نشاطها الفني لتصنع قاعدة جماهيرية واسعة بين عشاق الطرب الأصيل.
 

دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام الموسم الفني الجديد لفرقة الموسيقى العربية للتراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

ترشيحاتنا

الإمارات

إجراء إماراتي ضد دولة الاحتلال بعد العدوان علي قطر

ارشيفي

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات ومصانع في روسيا

سرايا القدس

إصابات مؤكدة ..سرايا القدس تنفذ هجوما ضد قوات الاحتلال

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد