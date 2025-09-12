قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الإسماعيلي وزد في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نادي زد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستهدف الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي، مداواة جراحه بالفوز على زد في لقاء اليوم وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة.

وكان الإسماعيلي تلقى هزيمة ثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

موعد مباراة الإسماعيلي وزد والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وزد في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

في المقابل، يتطلع زد لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب الدراويش بعد التعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل زد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يحل الإسماعيلي في المركز الـ17 بـ4 نقاط.

الإسماعيلي زد الدوري المصري ميلود حمدي

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

الإمارات

إجراء إماراتي ضد دولة الاحتلال بعد العدوان علي قطر

ارشيفي

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 3 مؤسسات ومصانع في روسيا

سرايا القدس

إصابات مؤكدة ..سرايا القدس تنفذ هجوما ضد قوات الاحتلال

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

