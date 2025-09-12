مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكرم هاني رمزي بدرع سميحة أيوب التقديري

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم النجم هاني رمزي، خلال دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، ويمنح المهرجان النجم هاني رمزي درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية والمسرحية الثرية بالأعمال المتميزة.

كما سيقدم النجم هاني رمزي خلال فعاليات الدورة العاشرة ماستر كلاس بعنوان" الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" يشارك فيه ضيوف المهرجان من النجوم والشباب من كل أنحاء العالم، ويتناول رمزي خلاله تجربته الفنية الثرية خلال مشواره الفني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

يذكر أن النجم هاني رمزي واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، تميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد تخرج رمزي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح، حيث كانت بدايته مع الراحل وحيد سيف في مسرحية" أناعايزة مليونير"، وشارك النجم محمد صبحي في مسرحية" تخاريف" و" وجهة نظر" وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها " ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبو العربي"، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة، حتى أصبح واحد من أهم صناع الضحك في مصر.

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين .