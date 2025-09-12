قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ المسرحي يكرم هاني رمزي بدرع سميحة أيوب التقديري

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي  برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم النجم هاني رمزي، خلال دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر وتحمل اسم النجمة إلهام شاهين، ويمنح المهرجان النجم هاني رمزي  درع الفنانة سميحة أيوب التقديري، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية والمسرحية الثرية بالأعمال المتميزة.

كما سيقدم النجم هاني رمزي خلال فعاليات الدورة العاشرة ماستر كلاس بعنوان" الشخصية الكوميدية بين التشخيص والتمثيل" يشارك فيه  ضيوف المهرجان من النجوم والشباب من كل أنحاء العالم، ويتناول رمزي خلاله تجربته الفنية الثرية خلال مشواره الفني بين السينما والمسرح والتلفزيون.

يذكر أن النجم هاني رمزي واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، تميز بخفة دمه وأسلوبه الخاص الذي  جمع بين الكوميديا الاجتماعية والقضايا الإنسانية، وقد  تخرج رمزي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره من خلال المسرح، حيث كانت بدايته مع الراحل وحيد سيف في مسرحية" أناعايزة مليونير"، وشارك النجم محمد صبحي في مسرحية" تخاريف" و" وجهة نظر" وتوالت بعدها العديد من المسرحيات منها " ألابندا وعفروتو وكده أوكيه وأبو العربي"، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية المميزة، حتى أصبح واحد من أهم صناع الضحك في مصر.

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين .

النجم هاني رمزي مازن الغرباوي المخرج مازن الغرباوي إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

ترشيحاتنا

أفشة

أفشة ونجله يخطفان الأنظار في أحدث ظهور | شاهد

أحمد فتحي

أحمد فتحي وزوجته في أحدث ظهور اثناء العمرة.. شاهد

محمود الخطيب

كثرة الطعنات من القريب والبعيد.. محمد العدل يوجه رسالة مؤثرة للخطيب

بالصور

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد