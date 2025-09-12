قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة شقيقة الفنانة عايدة فهمي

أحمد البهى

اعلنت الفنانة عايدة فهمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عن وفاة شقيقتها. 

وكتبت عايدة فهمي: أختي الكبيرة نجوي في ذمة الله .. دعواتكم بالرحمة والمغفرة.  

وكانت قد حققت الفنانة عايدة فهمي نجاحا كبيرا من خلال مسرحية فريدة. 

مونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، وتعرض في الثامنة والنصف مساء الأحد 28 يوليو على خشبة المسرح الرئيسي بالمركز الثقافي الملكي في عمان، وهي مقتبسة عن "أغنية البجعة" لأنطون تشيخوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، وتصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، وموسيقى محمد حمدي رؤوف، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى.

حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.


‏‎«فريدة» هي الشخصية التي جسدتها الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

