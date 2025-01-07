اقتحام شقة للرئيس العراقي السابق في سوريا وتحرك عاجل للخارجية ببغداد

تعرضت شقة مملوكة لعائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في دمشق للاقتحام بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية العراقية.

وقالت الخارجية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، أنها على تواصل مستمر مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيح الشقة.

ويشار إلي أن منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، إثر أنباء تفيد بتعرض الشقة لاقتحام من قبل قوات سورية.

وبدوره؛ ذكر وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، في تصريح لشبكة “رووداو” الإعلامية، أن قوات سورية دخلت الشقة وأخذت المفاتيح، معتقدة أن النظام السابق قد منحها لعائلة طالباني.



وأضاف : بعد تلقي الوزارة للبلاغ، وجهت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية تؤكد أن “الشقة ملك لعائلة طالباني”، التي قامت بشرائها في عام 1974.

وتابع سعيد : أن السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع الحكومة السورية لاستعادة مفاتيح الشقة، مشددًا على أن الشقة لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل المشكلة بشكل ودي.

يُذكر أن شقة جلال طالباني تقع في مبنى بحي المزرعة بالعاصمة السورية دمشق، وكانت حتى أواخر السبعينات مسرحًا للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية التي ترأسها الرئيس الراحل.