مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن مسابقة جديدة خصص لها جائزة مالية قدرها مليون جنيه، داعيًا جمهوره لتخمين اسم أغنيته القادمة.

https://www.youtube.com/shorts/D2n1gSHzVKQ

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير، اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجاوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي.”





ويأتي هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثارته مسابقة سابقة أطلقها رمضان للترويج لأغنيته “أنا البلد”، حيث خصص لها جائزة مالية بلغت 5 ملايين جنيه، موزعة على خمسة فائزين.





إلا أن رمضان تعرض لانتقادات واسعة بعد تجاهله إجابات صحيحة لبعض المشاركين، وفق تصريحاتهم، ما دفع الجمهور للتشكيك في مصداقية المسابقة.





وتعد أغنية “أنا البلد” من أحدث أعمال رمضان، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتجاوزت مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب”. الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان كلوبيكس.





المسابقة الجديدة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهور رمضان، وسط ترقب لما إذا كان الفنان سيلتزم بتوزيع الجوائز هذه المرة، في ظل الانتقادات التي واجهها سابقًا، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من الحماس حول أغنيته المقبلة، خاصة مع أسلوبه الدائم في إثارة الجدل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/D2n1gSHzVKQ