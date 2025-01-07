قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام أبو علي يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد سموحة
6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-1-2025
تجدد اشتعال النيران بموقع كسر خط الغاز بمسطرد ..صور
التنمية المحلية: بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبري| صور
الإصلاح فور التبريد..وزير البترول يتفقد موقع خط غاز القليوبية
وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانًا وخصومات على الإصدارات تصل لـ50%.. غدًا
اقتحام شقة للرئيس العراقي السابق في سوريا وتحرك عاجل للخارجية ببغداد
عبد اللطيف: المعلمون حجر الزاوية والعنصر الحاسم داخل أي نظام تعليمي
4 دول تأثرت بالهزات.. التفاصيل الكاملة لـ9 زلازل ضربت الهيمالايا اليوم
الرئاسة الفلسطينية: الخرائط الإسرائيلية مرفوضة.. والسياسات المتطرفة أشعلت المنطقة
البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
×

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق ، والتقي بالأب بيشوي كامل راعى الكنيسة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

أكد محافظ الشرقية أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتا إلى أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة. 

أعرب راعي الكنيسة الكاثوليكية عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لزيارة للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً أن مصر ستظل دائماً منبع الوحدة الوطنية والإخاء والترابط والمحبة بين أبنائها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

توجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلاً "إن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن". 

وقال محافظ الشرقية إن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت أننا عازمون على المضي قدماً نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية معربا عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المصريين بالداخل والخارج وعام رفعه وتقدم وازدهار على كافة ربوع الوطن. 

رحب راعي الطائفة الإنجيلية بزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هى نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان. 

رافق المحافظ في الزيارة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارت الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والعمل والتضامن الإجتماعي والأوقاف ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول و ثان وعددٍ من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامي والأزهر الشريف.

الشرقية عيد الميلاد بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

المرتبات

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

عيار 21 يتراجع بقوة.. أسعار الذهب اليوم 7 يناير 2025

الأخضر يواصل الهبوط إلى مستويات جديدة.. سعر الدولار اليوم في البنوك 7-1-2024

الأخضر يواصل الهبوط.. سعر الدولار في البنوك اليوم 7-1-2024

أوبوكو

كواليس مفاوضات الزمالك مع أوبوكو.. وغضب أحمد سليمان

قراءة القرآن بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟.. انتبه لـ6 حقائق

شبانة

شبانة: مصطفى فتحي يتحدى الأهلي

قندوسي

محامي أمير توفيق يكشف طلباته أمام النيابة في قضية قندوسي

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

بمناسبة يوم ميلاده.. الجندي: شيخ الأزهر أسهم في دعم أواصر المحبة والسلام

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط

الصلاة

أفضل ساعة في اليوم لقضاء الحوائج..ما موعدها؟

بالصور

مجدي يعقوب يقود ثورة طبية جديدة.. صمامات قلب تنمو طبيعياً وتدوم مدى الحياة

مجدي يعقوب يقود ثورة طبية جديدة: صمامات قلب تنمو طبيعياً وتدوم مدى الحياة
مجدي يعقوب يقود ثورة طبية جديدة: صمامات قلب تنمو طبيعياً وتدوم مدى الحياة
مجدي يعقوب يقود ثورة طبية جديدة: صمامات قلب تنمو طبيعياً وتدوم مدى الحياة

لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

موجود منذ 25 عاما ..حقائق بشأن الفيروس الجديد بالصين..ما مدى خطورة HMPV وانتشاره ؟

فيروس ميتا نيمو البشري HMPV
فيروس ميتا نيمو البشري HMPV
فيروس ميتا نيمو البشري HMPV

فيديو

المتهمين

4 طلاب يعتدون على زميلهم بالضرب وينشرون صوره .. وتحرك فورى من الأمن

رد مي فاروق علي منتقديها

مش هستسلم لكلام الناس.. مي فاروق ترد على منتقدي حفل زفافها

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد