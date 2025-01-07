لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.. محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر الكنيسة الكاثوليكية بمدينة الزقازيق ، والتقي بالأب بيشوي كامل راعى الكنيسة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الشرقية أن وحدة وتماسك الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه تمثل الضمان الأساسي للتغلب على التحديات والصعاب التي تواجهنا والعبور بالبلاد لمستقبل أفضل، لافتا إلى أن مظاهر الود والتآخي خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة.

أعرب راعي الكنيسة الكاثوليكية عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لزيارة للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً أن مصر ستظل دائماً منبع الوحدة الوطنية والإخاء والترابط والمحبة بين أبنائها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

توجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الإنجيلية بالزقازيق، والتقى القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلاً "إن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن".

وقال محافظ الشرقية إن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.

وأكدت أننا عازمون على المضي قدماً نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية معربا عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المصريين بالداخل والخارج وعام رفعه وتقدم وازدهار على كافة ربوع الوطن.

رحب راعي الطائفة الإنجيلية بزيارة محافظ الشرقية ومرافقوه للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هى نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.

رافق المحافظ في الزيارة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارت الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والعمل والتضامن الإجتماعي والأوقاف ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حيي أول و ثان وعددٍ من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامي والأزهر الشريف.