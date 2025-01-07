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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية بالأسواق في 2024 وبسعر بسيط جدا

ساعة Amazfit Active 2 100
ساعة Amazfit Active 2 100
لمياء الياسين
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إذا كنت تبحث عن ساعة بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في ساعة  Amazfit Active 2 100 والتي تشتهر بتصميمها  المميز وتتميز ساعة Amazfit Active 2 بقرص دائري يحاكي الساعات الكلاسيكية، كما أنها مزودة بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع علامات الساعات والدقائق.

تأتي الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة مع مستوى سطوع يصل إلى 2000 شمعة. وتوفر الشاشة دقة 466 × 466 بكسل و353 بكسل لكل بوصة وتحتوي على زرين وميكروفون ومكبر صوت، كما أنها مقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار
وقد تم تجهيز الساعة الذكية  Amazfit Active 2 بمستشعر BioTracker 6.0 PPG البيومتري من الشركة. يوجد هذا المستشعر داخل ساعة T-Rex 3 الذكية الأكثر تكلفة .

ساعة  Amazfit Active 2 100

تتضمن مجموعة أجهزة الاستشعار في الساعة القابلة للارتداء مقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة، ومقياس الارتفاع، والإضاءة المحيطة، ودرجة الحرارة. كما يدعم خمسة أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GNSS).
تدعم ساعة Amazfit Active 2 ما يصل إلى 164 وضعًا رياضيًا. ويمكن للمستخدمين إنشاء قوالب تدريب وتخصيص التدريب المتقطع. كما توفر ميزة التنقل خطوة بخطوة للأنشطة الخارجية.

يمكن إقران الجهاز القابل للارتداء بأجهزة تمرين محيطية أخرى، مثل حزام معدل ضربات القلب، ومقياس قوة الجري، ومقياس قوة ركوب الدراجات، ومقياس سرعة ركوب الدراجات، ومقياس إيقاع ركوب الدراجات.

علاوة على ذلك، يمكن مزامنة البيانات مع تطبيقات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية، مثل Strava، وAdidas Running، وTrainingPeaks، وKomoot، وRelive، وGoogle Fit، وApple Health.

وتشمل الميزات الصحية الشائعة التي توفرها الساعة مراقبة معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والتوتر، والنوم.

 عمر بطارية استثنائي

على الرغم من احتواء الساعة على مجموعة كبيرة من الميزات، فإن Amazfit Actice 2 مُصنفة لتدوم لمدة تصل إلى 10 أيام في سيناريو الاستخدام العادي. وحتى في ظل الاستخدام المكثف، يُقال إنها تدوم لمدة تصل إلى 5 أيام.

تحتوي الساعة على بطارية بسعة 270 مللي أمبير في الساعة ويتم شحنها عبر شاحن مغناطيسي.

اللياقة البدنية الساعة الذكية معدل ضربات القلب أجهزة الاستشعار ساعة Amazfit Active 2

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