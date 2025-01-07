الصين تعلن مصرع 126 شخصا على الأقل جراء هزة أرضية في التبت

أعلنت الصين، مقتل 126 شخصا على الأقل وإصابة 188 آخرين جراء الهزة الأرضية التي ضربت منطقة التبت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وبعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية للرئيس الصيني شي جين بينج، فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء في بيان الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبل خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال، الذي ضرب إقليم التبت ذاتي الحكم في الصين".

وأضاف بوتين أن "روسيا تشارك حزن أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة لهذه الكارثة الطبيعية، وتأمل أيضًا في الشفاء العاجل لجميع المتضررين".