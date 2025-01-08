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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن.. مقارنة بين بى واى دى‬ F3 وشيرى اريزو 5 موديل 2025

مقارنة بين بى واى دى‬ F3 وشيرى اريزو 5 موديل 2025
مقارنة بين بى واى دى‬ F3 وشيرى اريزو 5 موديل 2025
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سوق السيارات المصري يحتوي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي طرازات جديدة بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، وجاءه هذه السيارات بعد استقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، بى واى دى‬ F3 وشيرى اريزو 5 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

- أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تحتوي سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للركاب، وحساسات خلفيه للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 يصل إلي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وسرعة قصوي 180 كم/ساعة .

- أسعار بى واى دى‬ F3 موديل 2025

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

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