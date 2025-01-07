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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ملك إنجلترا يورث أبنائه سيارة كلاسيكية من الستينيات.. شاهد

سيارة الملك تشارلز
سيارة الملك تشارلز
عزة عاطف
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تتمتع العائلة المالكة البريطانية بتاريخ طويل مع السيارات الفاخرة والعريقة، ومن بين أبرز السيارات في مرآبها، نجد سيارة MGC GT، التي ارتبطت بشخصية الملك تشارلز الثالث منذ شبابه. 

هذه السيارة ليست مجرد مركبة، بل هي قطعة من تاريخ العائلة المالكة وتعبير عن شغف الملك بالسيارات البريطانية الكلاسيكية.

سيارة MGC GT: طراز فريد من نوعه

النشأة والتصميم:

سيارة MGC هي نسخة متطورة من طراز MGB، مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 2.9 لتر، ما يمنحها قوة إضافية وأداءً مميزًا مقارنة بمثيلاتها، تم إنتاجها لمدة قصيرة بين عامي 1967 و1969.

تعرضت السيارة لانتقادات بسبب صعوبات التحكم فيها، ولكن ذلك لم يمنعها من اكتساب عشاق أوفياء، بما فيهم الأمير تشارلز آنذاك.

علاقة الأمير تشارلز بالسيارة:

حصل الملك تشارلز على سيارة MGC GT كهدية بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر. 

كانت هذه السيارة بمثابة بوابة دخوله إلى عالم السيارات الكلاسيكية، وقد أعرب مرارًا عن إعجابه بها خلال مقابلاته.

اشتهرت السيارة بكونها مميزة وأنيقة، مما جعلها تعكس ذوق الأمير الشاب في ذلك الوقت.

تراث العائلة المالكة مع MGC

الانتقال إلى الأمير ويليام:

ظلت السيارة في العائلة المالكة على مدار العقود، وفي عام 1997، انتقلت ملكيتها إلى الأمير ويليام، مما أضاف طبقة جديدة من الذكريات العائلية المرتبطة بها.

تعتبر هذه الخطوة رمزًا لاستمرار شغف العائلة بالسيارات الكلاسيكية، والحفاظ على الإرث الملكي المتمثل في اقتناء مركبات فريدة.

رمزية السيارة اليوم

تمثل سيارة MGC GT جزءًا من حياة الملك تشارلز الثالث، ليس فقط كسيارة، بل كرمز لفترة شبابه وعلاقته بالسيارات الكلاسيكية. 

كما تعكس هذه السيارة الالتزام العميق للعائلة المالكة بالحفاظ على التقاليد والتراث، سواء كان ذلك في مجال السيارات أو المجالات الأخرى.

لا تزال MGC GT تمثل واحدة من أكثر السيارات إثارة للإعجاب في مرآب العائلة المالكة. 

إنها ليست مجرد وسيلة نقل، بل قصة تمتد عبر الأجيال، حيث تعكس عشقًا للسيارات الكلاسيكية التي تجمع بين الأداء الأنيق والذوق الرفيع.

سيارات سيارات كلاسيكية سيارة نادرة سيارة الملك تشارلز سيارة MGC

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