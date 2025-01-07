وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى ميت غمر ويطمئن على حالة طبيبة مصابة بحادث قطار

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، زيارة مفاجئة لمستشفى ميت غمر المركزي للاطمئنان على انتظام سير العمل وأحوال المرضى خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد .

بدأ مدكور جولته، بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.

وحرص وكيل الوزارة خلال الزيارة على الاطمئنان على الطبيبة رحاب صبرى المصابة بحادث القطار واستمع لشرح مفصل من الطاقم الطبي حول تطورات الحالة

وتابع، الزيارة بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.

كما أطلع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد الشرقاوى مدير المستشفى على أعمال تطوير قسم التعقيم و تركيب جهاز أشعة الرنين الجديد مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى