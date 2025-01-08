أسعار نيسان باترول 2025 بالسعودية

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2025، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

- أبعاد نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

تأتى سيارة نيسان باترول موديل 2025 بطول 5350 مم، وعرض 2030 مم، وارتفاع 1955 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3075 مم، وبها صندوق أمتعة سعة 550 لتر .

- محرك نيسان باترول موديل 2025

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة نيسان باترول موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 97 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ نيسان باترول موديل 2025

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة نيسان باترول موديل 2025 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، وغطاء محرك السيارة الأوتوماتيكي، ومصابيح الفرامل التكيفية، وAirbags، وإنذار لمنع السرقة، وقفل الباب التلقائي، وبها مساعد الفرامل BA، وبها مثبتات في الصندوق الخلفي، وبها كاشف التصادم، وقفل تفاضلي، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، ونظام توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، وبها طفاية حريق، وصدمة امتصاص الغاز، ونظام المساعدة على تسلق التلال، وبها نظام تحكم نزول التلال، ومانع الحركة، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وبها أجهزة استشعار الاصطفاف، وبها وسائد هوائية للمشاة، ومساعد لافتات المرور، وإطارات محمية من تسرب الهواء، ومحدد السرعة، وبها نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، وبها جهاز توزيع عزم الدوران، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC) .

- مواصفات نيسان باترول موديل 2025

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

تحتوي سيارة نيسان باترول موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، ضوء في الصندوق الخلفي، ومسند للذراع في الوسط، وقفل مركزي، وبها ستارة إلكترونية، وبها فتحة سقف كهربائية، ومقاعد قماش، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ومصابيح أرضية، ومسند ذراع المقعد الأمامي، ومصابيح لقرائه الخرائط، وبها نظام لعرض المعلومات المتعددة، ومنافذ الطاقة، ومقود كهربائي، وفتحات تكيف خلفية، وحوامل أكواب خلفية، وبها مقود حساس للسرعة، ويمكن تعديل إمالة المقود، وبها جهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود .

- أسعار نيسان باترول موديل 2025

نيسان باترول موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 266 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 307 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 314 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 332 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 334 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة نيسان باترول موديل 2025 تباع بسعر 378 ألف ريال سعودي .