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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

القومي للمرأة يتابع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بالوزارات

الدكتورة نسرين بغدادي
الدكتورة نسرين بغدادي
أمل مجدى
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نظم المجلس القومي للمرأة لقاء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات الحكومية،  بحضور الدكتورة نسرين بغدادي نائبة رئيسة المجلس والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ورؤساء وممثلي وحدات تكافؤ الفرص وممثلي الادارات الاستراتيجية والهيئات الحكومية.

افتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء موضحه أن الهدف منه هو مناقشة آليات وسبل استمرار دعم وتعزيز قدرات  وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية  ، وتم مناقشه التحديات التى تواجه الوحدات وآليات التغلب عليها، موضحة أن المجلس يدعم  عمل الوحدات منذ انشاؤها فى عام ٢٠٠٢ لتقوم بدورها فى دعم المرأة العاملة ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار فى كافه المجالات الى جانب تسليط الضوء على الممارسات الجيدة خاصة بعد اطلاق الدولة جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، هذا الى جانب دور الوحدات بالتعاون مع المجلس فى رفع وعى العاملين من الجنسين بقضايا المرأة وآليات توفير الحماية والوقاية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

فيما قامت الدكتورة شيماء نعيم بتقديم عرض حول دور الوحدات في تنفيذ محاور الاستراتيجية ، تضمن رؤية واختصاصات وحدات تكافؤ الفرص، وتدخلات برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٢٤- ٢٠٢٧ ، وذلك بما يدعم المرأة ،حيث تترجم الوحدات تلك الأهداف الى برامج وأنشطة ضمن خطط الجهات .

وانتهى اللقاء الى عدد من التوصيات والمقترحات من أجل تمكين المرأة المصرية.

تكافؤ الفرص المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة تمكين المرأة نسرين بغدادى

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