بسبب ترامب| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأربع أعوام المقبل ستكون صعبة على العالم بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترامب هدد بتحرك عسكري للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن قناة بنما تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، متابعا أن هدد بتحرك عسكري للاستيلاء على قناة بنما وجرينلاند.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن بعد هذه التصريحات لترامب شجع على الحروب وخاصة في تصريحات بخصوص قناة بنما، وترامب يريد اتخاذ قرار ستشعل العالم.

