منير فخري عبد النور : خطة لإعادة رسم الخريطة السياسية بالمنطقة |فيديو

أطلق منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، عدة تصريحات مهمة خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

إنت بتحلم.. منير فخري عبد النور يكشف تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية قبل ثورة 30 يونيو

كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن جبهة الإنقاذ الوطني كانت تقوم بتنظيم مظاهرات أسبوعية ضد مرسي من أجل رحيله.

وأضاف منير فخري عبد النور، أن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة راهنت على فشل المظاهرات ضد مرسي في 30 يونيو، معقبًا: «لما سألتني على اللي بيحصل في الظاهرات وقولتلها هدف المصريين.. ردت عليا وقالتلي: انت بتحلم».

وتابع منير فخري عبد النور، أننا الآن في أمس الحاجة لتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، من أجل الوقوف لما يحدث من صراعات وأحداث في المنطقة العربية.

وأردف الوزير الأسبق: أنه من الواضح أن هناك خطة كبيرة لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة، ومن الواضح أيضًا أن قوى الإسلام السياسي سيطرت على سوريا.

واختتم منير فخري: الأراضي السورية أصبحت مستباحة، حيث دخل كل من القوات الإسرائيلية والأتراك للاستيلاء على عدة مناطق من البلاد بالقوة، معقبًا: «شئ مؤلم ومقلق جدًا».



رفضت العمل مع حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان

كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن الحكومة المصرية بعد أحداث 2011 كانت تنفق من المليارات الموجودة في احتياطي البنك المركزي.

وأضاف منير فخري عبد النور، أن المشير طنطاوي طلب من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة أيام الإخوان؛ بأن يطالب الوزراء بالهدوء من أجل الوطن

وتابع السياسي منير فخري: اجتمعنا مع الوزراء من حكومة الجنزوري في شهر يوليو لعام 2012، ورفضنا عودة برلمان حكمت الدستورية بحلة آنذاك وأصرينا على القرار.

وأردف الوزير الأسبق: رفضت العمل مع حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان المسلمين لأسباب شخصية، وفضلت حينها الحفاظ على مبادئي وعدم التعاون مع هذه الجماعة.

2011 لم تكن في مصر دولة ولم أعمل يوما مع حكومة الإخوان

أكد السياسي البارز منير فخري عبد النور، أن في عام 2011 لم تكن في مصر دولة، مضيفا أن لم أعمل يوما مع حكومة جماعة الاخوان.

وأضاف منير فخري عبدالنور، أن عملت مع حكومة الدكتور الجنزروي ولم أعمل مع مرسي وجماعته الإرهابية.

وتابع السياسي البارز منير فخري عبد النور،، أن حرية الاعلام تجعل المشاهد لديه ولاء للبرامج.

أكد منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن من الواضح أن هناك خطة كبيرة لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة، ومن الواضح أيضًا أن قوى الإسلام السياسي سيطرت على سوريا.

هناك خطة كبيرة لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة

وأضاف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن نحن الآن في أمس الحاجة لتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، من أجل الوقوف لما يحدث من صراعات وأحداث في المنطقة العربية.

وتابع منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن الأراضي السورية أصبحت مستباحة، حيث دخل كل من القوات الإسرائيلية والأتراك للاستيلاء على عدة مناطق من البلاد بالقوة، معقبًا: «شئ مؤلم ومقلق جدًا».