الاتحاد السكندري يعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف ، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل بابا فاسيليو .
وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:
طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق
منير عقيلة – مدربًا عامًا
محمد لطفي – مدربًا
محمد سعد – مخطط أحمال
السيد السويركي .. مدرب للحراس
ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها زعيم الثغر بعد أن نجح في تحقيق انتصارين، وسقط في فخ التعادل بثلاث مناسبات وتلقى هزيمتين.
كان قد قاد المدرب الراحل نيكوديموس بابافاسيليو الفريق في 9 مواجهات حقق انتصارين فقط وتعادل في 3 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة بـ4 مباريات، كان آخرها الخروج من دور الـ32 بمسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من تيم إف سي بهدفين نظيفين.