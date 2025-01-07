أفراح واستقبالات عيد الميلاد بإيبارشية السويس

احتفلت إيبارشية السويس، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة السويس مظاهر الاحتفال.

قداس عيد الميلاد المجيد

بدأت صلوات قداس العيد مساء الاثنين وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا بموا الإيبارشية، القداس في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الصباح (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد من أفراد الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد مساء أمس بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس ومدير الأمن اللواء حسام الدين الدُح والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا بموا الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.