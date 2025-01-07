ليس خطيرا وسينتهي.. أمجد الحداد يكشف طبيعة فيروس HMPV

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هناك فيروس " HMPV" ظهر في الصين في عام 2001، وأن هذا الفيروس يعود من جديد، وهو يسبب التهاب في الرئة.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن معظم الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض، وأن فيروس HMPV، ليس خطير.

ولفت إلى أن فيروس HMPV، سينتهي ولن يصبح وباء ولا جائحة، ولذلك على المواطنين عدم القلق من الفيروس، وهذا الفيروس يشبه الانفلونزا، والخطورة فقط تكون على كبار السن.

وأشار إلى أن هذا الفيروس لن ينتشر مثل فيروس كورونا، وأن الصين أصبحت مصدر الفيروسات، بسبب الزحام الكبير في الصين، وأن معظم الفيروسات تظهر في احتفالات رأس السنة بالصين.