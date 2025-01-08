هل تلغي «التعليم» نظام «الأسئلة الموحدة» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟|تفاصيل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد تداول خبر يزعم صدور قرار ينص على أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2025 غير موحدة لطلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية هذا العام.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله بشأن صدور قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 ووضع امتحانات غير موحدة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون بنفس المواصفات المتعارف منذ العام الماضي كما هي بدون تغيير.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات جديدة بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، كانت مواصفاتها كالتالي:

%85 من أسئلة الورقة الامتحانية اختيار من متعدد، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

30 % من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة.

%40 من الاسئلة للمستويات العقلية المتوسطة.

%30 من الأسئلة للمستويات العقلية العليا.

تم الإلزام بدقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تنعقد امتحانات الثانوية العامة فى صورة بابل شيت.

يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024من المنهج الدراسي بأكمله .

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول بدءا من السبت 14 يونيو 2025.

من جانبها ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رابط استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025.

يمكن لمن يهمه الأمر، تحميل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

اجتماع عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وكذا عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.