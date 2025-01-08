«شبانة»: البعض يتصيد الأخطاء لـ«الشناوي».. وكولر حقق المطلوب منه مع الأهلي

وجّه الإعلامي محمد شبانة، التحية للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب مشاركة محمد الشناوي في مباراة سموحة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كولر في المؤتمر الصحفي طالب بسرعة حسم الصفقات بسبب وجود إصابات في الفريق، وأنا أؤكد أن الفريق يحتاج 5 صفقات".

وتابع: "هناك وجناح ومدافع من الدوري المصري، قريب من الانتقال لصفوف الأهلي خلال الأيام القادمة".

وأردف: "يحيى عطية الله يعاني من كسر في عظمة الوجة ويغيب لمدة قد تصل 6 أسابيع، وأشرف داري قد يغيب شهرًا بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وبيرسي تاو أصبح قريبًا من الرحيل بجانب كهربا، وهناك مشكلة في الفريق في الوقت الحالي بسبب الغيابات".

وتابع: "الأهلي أصبح أول الدوري المصري، رغم الضغوط التي تعرض لها كولر والمطالب برحيله في الفترة الماضية، وما هو المطلوب من الفريق في الوقت الحالي، بعد ما حقق التارجت المطلوب منه في بداية يناير بتصدر البطولة المحلية والإفريقية".

وشدّد: "البعض تحدث أن هناك خراباً في الأهلي ومشاكل فنية، وفي حالة تحقيق الفوز على استاد أبيدجان المباراة القادمة سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "طالبت بضرورة مشاركة محمد الشناوي، في مباراة سموحة، وهو قيمة فنية كبيرة ووجوده مهم في الفريق، والأهلي سيتأثر برحيله، ومن الوارد أن يخطئ، وهناك تصيد للاخطاء للاعب، والأهلي يملك كنزًا اسمه محمد الشناوي، وهناك اطمئنان لتواجد مصطفى شوبير".

وأردف: "أحيي كولر على مشاركة الشناوي أمام سموحة، وهو أفضل حارس في مصر وإفريقيا".

وشدّد: "وضع سموحة، في جدول الدوري لا يناسب إمكانيات الفريق ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر".