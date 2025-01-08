تحقيقات موسعة في مقتـ.ـل ربة منزل على يد شقيق زوجها بعين شمس

فتحت نيابة عين شمس، تحقيقات موسعة في مقتـ.ـل ربة منزل على يد شقيق زوجها بقصد سرقتها.



وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تفاصيل الواقعة..



تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة ربة منزل مقتولـ.ـة داخل شقتها بالمنطقة.





وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.



وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.