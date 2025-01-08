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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لو مسافر .. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم

قطار...
قطار...
حمادة خطاب
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس.

مواعيد قطارات اليوم الأربعاء


مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط القاهرة - الإسككندرية

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا

قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا

قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا

قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00صباحا

قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا

قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا

قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 14.00

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.30 ظهرا

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة - الإسكندرية) من محطة القاهرة الساعة 17:00

قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة - الإسكندرية الساعة 19.10

قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة - الإسكندرية الساعة 07:15 مساء

قطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر الساعة 10:15 مساء

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة)

قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:10

قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية - القاهرة الساعة 10:00

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساء

قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.30 مساء

قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17.10 مساء

قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساء

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء

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