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«موهبة مبططة.. ومش بس شكري سرحان».. تصريح صادم من أحمد فتحي عن جانات السينما|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

«موهبة مبططة.. ومش بس شكري سرحان».. تصريح صادم من أحمد فتحي عن جانات السينما|فيديو

أحمد فتحي
أحمد فتحي
تقى الجيزاوي
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أثار الفنان عمر متولي الجدل خلال الساعات الماضية بعد كلامه عن الفنان الراحل شكري سرحان وأن نجوميته كانت أكبر من موهبته، وقال عمر متولي فى برنامجه “ليك لوك” ، بعد أن سأل ضيفه الفنان أحمد فتحي عن رأيه حول النجم الذي نال شهرة أكبر من موهبته ليرد أحمد فتحى، معلقًا: “إن أغلب جانات السينما المصرية  لم يملكوا الموهبة الكافية” ، وعلق مازحًا: “ممكن تبقي الموهبة مبططة بس هو يبقي نجم شباك وجان ومحقق نجاح”.

وكشف عمر متولي عن رأيه بخصوص هذا الأمر، أنه يرى أن شكري سرحان نال شهرة ونجومية أكبر بكثير من موهبته.

آخر أعمال عمر متولي

وكانت آخر أعمال الفنان عمر متولي هو فيلم “بنسيون دلال” الذى شارك مؤخرًا فى دور العرض السينمائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

الفيلم من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد و عمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر ابو ليلة وإبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان وأمجد الحجار و جيهان خيري و الحان المهدي وإسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف إسماعيل وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية وغادة طلعت وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين امين ومن إخراج شادي الرملي

سبب قلة أعمال عمر متولي 

وفى وقت لاحق، كشف الفنان عمر متولي عن سبب قلة ظهوره فى الأعمال الدرامية التى تطرح فى الموسم الرمضاني.

وقال عمر متولي، خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أسباب قلة ظهوره، قائلا: “إن رمضان عنده مرتبط بمصر ومستحيل يخرج برة مصر في الشهر ده” ، معلقا: “مبقدرش أعيشه ولكن أنا جالي دور ضيف شرف في مسلسل الاختيار وكان 3 أيام التصوير دي من أمتع الأيام اللي عيشتها”.

شاهد الفيديو: 

https://www.youtube.com/shorts/09jHnLGfciA?app=desktop

عمر متولي شكري سرحان أحمد فتحي

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