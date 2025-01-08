نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن .. شاهد

احتفل المنتج نصر محروس بعيد ميلاده وسط أجواء مبهجة بحضور أبرز نجوم الفن.

ونشر نصر محروس عددًا من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، رفقة كل من النجوم: تامر عاشور ، تامر حسني ، وليد سعد والملحن عزيز الشافعي.

وروّج المنتج نصر محروس خلال الأيام الماضية عن طرح عمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة.

ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام رفقة غفران محمد ، قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين فى 2025، انا عندي ليكوا مفاجأة فى 2025 أوعدكم إن شاء الله هتكون مهمة جدًا جدًا وإن شاء الله نكسر الدنيا مع بعض”.

من هو المنتج نصر محروس

وبدأ المنتج نصر محروس مشواره فى عالم الفن والغناء فى سن مبكرة حيث ورث الموهبة من والده المنتج الكبير محروس عبد المسيح الذى أنتج لأبرز نجوم الغناء فى الستينيات والسبعينيات أبرزهم ، كارم محمود ، محرم فؤاد ومحمد رشدي.

وقرر نصر محروس إنشاء شركة خاصة به وهى فري ميوزك التى أظهر من خلالها العديد من المواهب الأصوات المميزة ومن أبرزها الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان تامر حسني الذى تربعوا على عرش النجومية فى وقت قصير وأطلق لهما أولي ألبوماتهما التى مازالت تحقق نجاحا كبيرا.