ولدت بالإسكندرية واشتهرت بتصريحاتها الجريئة.. «انتصار» تحتفل بعيد ميلادها اليوم

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها الـ 54 في مشوار طويل لها من الدراما للسينما وكرسي المذيع.. زرعت فحصدت قوة جماهيرية وانتشارًا فنيًا مهمًا بين جميع الأوساط الفئوية والمراحل العمرية من المشاهدين من أداء قوي وعفوية في التعبير وبراعة تجسيد الشخصيات على الشاشة..

«انتصار» الاسم على مسمى في كل المواقف التي خاضتها أمام ووراء الكاميرا ، يحل اليوم عيد ميلادها لنتعرف معه على صندوق ذكريات ومشوار نجاحات الفنانة ..

من هى الفنانة انتصار

ولدت الفنانة انتصار في مدينة الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية، وبدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة.





اكتشفها المخرج الكبير رأفت الميهي وقدمها في فيلم “قليل من الحب كثير من العنف” ثم قدمت معه فيلم “تفاحة”، ثم انطلق مشوارها الفني وشاركت فى العديد من الأعمال الفنية واشتهرت بأدوارها كفنانة كوميدية ناجحة ، اعتبرها الكثير من النقاد أنها امتداد لموهبة زينات صدقي .

كما أنها شاركت في العديد من الأعمال المميزة منها سهر الليالي، أبو علي، ولاد العم، ومن المسلسلات قدمت الوتد، الزلزال وتوابعه، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات.

اما على الصعيد الشخصي اشتهرت انتصار بتصريحاتها الواقعية والجريئة نوعًا ما .