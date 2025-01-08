أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان «تيجي نسيب».. اليوم

تطرح الفنانة أنغام اليوم أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

وأغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وعلق أكرم حسنى على الفيديو قائلا : “في فنان وفي فنان استثنائي.. وفي أنغام”.

أحدث ألبومات أنغام

وتعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

وحققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني الألبوم.