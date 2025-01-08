قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو
لازم تيجي.. منصور يصر على حضور شاليمار شربتلي لمحاكمة عمر زهران
ارتفاع طفيف في مؤشرات البورصة المصرية يضيف 3 مليارات جنيه لرأس المال السوقي
الدروس الخصوصية هتزيد.. خبير تربوي يحذر من إضافة مادة التربية الدينية للمجموع
"ساعة يوم القيامة" تحذر.. نهاية العالم والإبادة الكاملة تقترب
بعد ارتفاعه بنسبة 15%.. أسعار ياميش رمضان 2025
صدى البلد داخل مقبرة الإكتشاف الاثري الجديد بـ الأقصر.. صور
علي جمعة: المنهج الذي بيننا وبين الخلق مبني على العفو والصفح
إضافة التربية الدينية للمجموع لطلاب التعليم الأساسي والثانوي.. اعرف الحقيقة
الإحصاء: 21.3٪ ارتفاعا في الصادرات خلال أكتوبر 2024
القمة الأفريقية للتنمية.. الرئيس السيسي يطالب بحصول صغار المزارعين على تمويل ميسر
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الدروس الخصوصية هتزيد.. خبير تربوي يحذر من إضافة مادة التربية الدينية للمجموع

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي
ياسمين بدوي
×

علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة على ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع لطلاب المدارس.

حيث قال الدكتور عاصم حجازي : أنه بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع ، سوف يتحول إلى مادة كأي مادة ويفقد بعده الروحي والوجداني ، وسيتم التركيز فيه على الجانب المعرفي ويتحول إلى مجال جديد للدروس الخصوصية ، وفوضى التريكات والملخصات والمذكرات وتفقد المادة أهدافها ومعناها ويضاف عبء جديد على كاهل الأسرة والطالب.

وأضاف الدكتور عاصم حجازي : إذا كان الهدف حث الطلاب على الاهتمام مادة التربية الدينية الدين فيمكن أن نجعل درجة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع ومنها الدين من ٧٠ % وليس من ٥٠ % دون الحاجة إلى إدخال الدين في المجموع وسوف يكون هذا كافيا لتحقيق المطلوب.
 

وشدد الدكتور عاصم حجازي على أنه من الثوابت الأساسية في عملية التقويم أن يكون التقويم موضوعيا ويدخل تحت مظلة الموضوعية عناصر كثيرة تضمن عدم تدخل العوامل الذاتية في عملية التقويم ومنها على سبيل المثال لا الحصر وحدة المحتوى الذي يؤدي فيه الطلاب الامتحان بمعنى أنه إذا كان الطلاب في نهاية المرحلة سيتجهون إلى مكتب تنسيق واحد للمنافسة على نفس الكليات اعتمادا على مجموع معين فلابد لتحقيق الموضوعية أن يكون الامتحان الذي خاضوه للحصول على هذا المجموع في نفس المحتوى تماما وبنفس الطريقة حتى لا يؤدي اختلاف المحتوى وسهولة بعضه عن الآخر إلى إهدار لفرص الآخرين في دخول الكلية المناسبة وذلك وفقا لنظام الامتحانات الحالي الذي يعتمد على نسخة واحدة من الامتحان غير مسحوبة من بنك أسئلة بمواصفات علمية.

وأكد الدكتور عاصم حجازي أنه بما أن التربية الدينية تختلف باختلاف ديانة الطالب فإن هذا الاختلاف في المحتوى يتبعه اختلاف في سهولة وصعوبة النماذج وبالتالي عدم تكافؤ الفرص .
 

وأكد الدكتور عاصم حجازي أن تطبيق إضافة الدين للمجموع يستلزم بعض الإجراءات الأخرى منها -  وجود منهج مشترك لتدريس الدين يجمع بين الدين الإسلامي والمسيحي وهذا مرفوض لأسباب ذكرناها سابقا.

_ وجود بنوك أسئلة مبنية وفقا للأسس العلمية الصحيحة وفي هذه الحالة يمكن إدخال الدين ضمن المجموع لأنه في هذه الحالة سنحدد مستويات السهولة والصعوبة وخصائص كل سؤال في الامتحان بحيث تكون متطابقة في الامتحانين على الرغم من اختلاف المحتوى.

_ بالإضافة إلى التعديلات التشريعية اللازمة.

وكانت قد انتشرت انباء تزعم اجراء دراسات الان لإدراج مادة التربية الدينية للمواد المضافة للمجموع ، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الان لم تحسم الجدل بقرار رسمي ونهائي بهذا الشأن

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتَّعليم اهتمام الوزارة بتدريس اللغة العربية ومادة التربية الدينيَّة لأهميتهما في خلق شخصية الطلاب وتعزيز شعور الانتماء للوطن.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى لتطوير مناهج اللغة العربية والتربية الدينيَّة بما يحقق الأهداف المرجوة في تنشئة جيل يتقن لغته الأم وترسيخ قيم ومبادئ صحيح الدين الإسلامي

التربية الدينية داخل المجموع في المدارس الدولية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إلتزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما، مؤكدًا أنه يجب على أى طالب داخل مصر أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية "اللغة الأم".

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، واكتشاف المواهب وتنمية المهارات لدى الطلاب، مع التأكيد على دورها في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.

المدارس مادة التربية الدينية التربية الدينية عاصم حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

شبانة يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور بسبب البالونة البيضاء

الدائري

إلغاء السلالم ومنع الميكروباص.. إليك الخطة الكاملة لتطوير الدائري حول القاهرة

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

موعد زيادة الإيجار القديم 2025

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر

الإعلامي محمد سعيد

إصابة الإعلامي محمد سعيد محفوظ في حادث على الطريق الدائري

أحمد رفعت

رسميا.. اتحاد الكرة يلزم مودرن بسداد 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

دولار امريكي

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2025

ترشيحاتنا

الندم على فعل الذنوب

من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء

هل الحزن اعتراض

هل الحزن اعتراض على قضاء الله؟.. احذر فعله في هذه الحالة

صلاة المرأة

هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة.. تعرف عليها

بالصور

جمال شعبان يكشف لغز الموت المفاجئ.. لماذا تسارع إيقاع الرحيل في زمننا؟

لغز الموت المفاجئ
لغز الموت المفاجئ
لغز الموت المفاجئ

آيتن عامر تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جريئة

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

روشتة شاملة لحماية أطفالك من فيروسات الشتاء.. خطوات فعّالة لنمط حياة صحي

روشتة شاملة لحماية أطفالك من فيروسات الشتاء:خطوات فعّالة لنمط حياة صحي
روشتة شاملة لحماية أطفالك من فيروسات الشتاء:خطوات فعّالة لنمط حياة صحي
روشتة شاملة لحماية أطفالك من فيروسات الشتاء:خطوات فعّالة لنمط حياة صحي

لأول مرة في تاريخ مرسيدس.. سيارة لا يشتريها أحد.. ما السبب؟

مرسيدس SLE
مرسيدس SLE
مرسيدس SLE

فيديو

انفصال الفنانين

شيرين وياسمين ونيللي.. أشهر حالات الانفصال في ٢٠٢٤

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

المزيد