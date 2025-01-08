أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 8 -1-2025|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم،الأربعاء 8 -1-2025
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.71 جنيه للبيع و50.61جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 52.74 جنيه للبيع، 52.63 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 63.56 جنيه للبيع، و63.41جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي13.50 جنيه للبيع، 13.48 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 164.51 جنيه للبيع،164.13جنيه للشراء.