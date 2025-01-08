«هندسة كفر الشيخ» أول الجمهورية في مسابقة تصميم الدوائر الإلكترونية | صور

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن حصول فريق "تسلا" من طلبة قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، علي المركز الأول في المسابقة العالمية IEEE CASS Student Design Competition (SDC 2024/2025) ، والتي أقيمت بجامعة النيل بمشاركة 20 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية.

مكونات محلية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الفوز يعد بمثابة إنجاز كبير يعكس مدي تفوق طلبة الجامعة في مجال التعليم الهندسي والتعلم العملي، مشيراً إلى أنه تم تصميم المشروع بالكامل داخل معامل قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بالجامعة باستخدام مكونات محلية، مما يعكس قدرة الطلبة على تطبيق معارفهم العملية في حل مشاكل حقيقية.

وقدم رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير لفريق تسلا بكلية الهندسة بالجامعة، علي ما حققوه من إنجاز كبير، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في تلك المسابقات لتعزيز الثقة في مجال الخبرات العلمية التي يمتلكها طلبة الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة علي تشجيع جميع طلابها في مختلف الكليات والأقسام على الابتكار والتنافس في المسابقات العلمية لتوسيع آفاقهم وتعزيز قدراتهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بعد فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة في المرحلة الأولى من المسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية، سيتم تأهل الفريق الآن للمنافسة في المرحلة الإقليمية بالمنطقه 8 لمنظمة IEEE (إفريقيا وآسيا وأوروبا) ، وفي حال تأهله سيقوم بالمشاركة في المرحلة النهائية التي ستُعقد في مؤتمر ISCAS 2025 في لندن، المملكة المتحدة.

تفاصيل المشروع

وأشار الدكتور عبد الفتاح هليل عميد كلية الهندسة، إلى أن المشروع الذي قدمه فريق "تسلا" عبارة عن تصميم لـ Electronics KIT الهدف منه هو تحسين تجربة التعلم العملي للطلاب من خلال السماح لهم بتوصيل الدوائر وملاحظة ما درسوه نظريًا في الواقع من خلال راسم الذبذبات (Oscilloscope) الموجود في الـ KIT.

وتابع: كما أنه قادر على فهم كيفية تصنيع هذه الدوائر بنفسه وباستخدام المرجع أو الدليل المرفق مع الـ KIT والذي يشرح الأجزاء النظرية والعملية وطريقة اختبار الدوائر ومحاكاة كل دائرة وحتى تصميمها على الـ PCB.