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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

بأسرع طرق مجربة.. طريقة توصيل نت من الموبيل للاب توب

توصيل نت من الموبيل للاب توب
توصيل نت من الموبيل للاب توب
لمياء الياسين
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على الرغم من اعتماد أغلب الأشخاص على الاتصال عبر شبكة الـواي فاي، إلا أنه في كثير من الأحيان قد لا يتوفر الاتصال اللاسلكي لدى بعض الأشخاص، ويمكن تخطي تلك المشكلة من خلال قيامك بتوصيل النت من الموبايل، وذلك للكمبيوتر من خلال USB وبكل سهولة والحصول على جودة اتصال بالإنترنت سريعة.

على الجانب الآخر، وفقا لموقع digitaltrends تعد هذه الطريقة من الوسائل التي يمكنك  القيام بالاعتماد عليها إذا واجهت أية صعوبات في الاتصال اللاسلكي أو إذا  كان الكمبيوتر لديك لا يدعم شبكة الواي فاي، أو كان الإنترنت متصلا فقط على هاتفك وترغب في القيام بتشغيله أيضاً على حاسوبك الشخصي، فيعد كل ما هو مطلوب القيام بتوفير إنترنت على هاتفك سواء من خلال باقة "Internet Data" أو الاتصال بشبكة واي فاي وستتمكن من توصيله بالكمبيوتر أو اللابتوب بكل بساطة وإليك  كيفية توصيل نت من الموبايل للحاسوب الشخصي، وذلك عن طريق USB وباتباع أكثر من طريقة.

توصيل النت من الموبايل للكمبيوتر عن طريق USB

يمكنك القيام بتوصيل حاسوبك الشخصي، وذلك عبر وصلة USB، من خلال الدخول علي إعدادات الهاتف او Setting ثم القيام بالضغط علي "نقطة الاتصال المحمولة" أو “Portable Hotspot” ثم القيام بتشغيل إعداد "ربط USB" أو "USB tethering".
 

 توصيل النت من الموبايل للكمبيوتر عن طريق USB

بعد إجراء هذه الخطوات يمكنك توصيل النت من الموبايل للكمبيوتر مباشرة وسوف تلاحظ أن حالة اتصال حاسوبك الشخصي هي متصل سلكياً، ويمكنك القيام بعدها باستخدام خدمة الإنترنت وذلك بدون أي معوقات على جهازك، كما يوصي الخبراء أيضا باستخدام سلك USB ثابت أو أصلي وذلك لضمان وصول سرعة إنترنت عالية.

أما اذا كنت لا تُفضل خاصية توصيل الإنترنت بطريقة مباشرة من خلال USB ولم تكن ذات جدوى، يمكنك استخدام خاصية البلوتوث، وذلك بدلاً منها لتوصيل الإنترنت بحاسوبك الشخصي فهي من الطرق التي تعد فعالة أيضاً وتضمن تجربة استخدام فعالة وسرعة إنترنت جيدة، ولكن بشرط تواجد كل من الهاتف والحاسوب الشخصي بمقربة من بعض، وتدعم الحاسوب الشخصي لميزة البلوتوث Bluetooth، فيما يلي نستعرض كيفية توصيل النت من الراوتر للكمبيوتر عن طريق منفذ USB عبر البلوتوث:

يمكنك ربط حاسوبك الشخصي عبر وصلة USB ثم اتجه إلى قائمة إعدادات الهاتف ثم اختر  “Portable Hotspot” وتشغيل خاصية ربط البلوتوث ثم يمكنك الانتقال إلى حاسوبك الشخصي ثم البحث عن إعداد البلوتوث وتشغيله في وضع On ثم القيام باختيار، ثم الانتظار  قليلاً، فسيظهر لك اسم هاتفك والذي تم ربطه بالكمبيوتر، يمكنك الضغط عليه وسوف يتم إرسال إشعار لهاتفك للتأكيد.

شبكة الـواي الاتصال اللاسلكي سرعة انترنت الحاسوب الشخصي وصلة USB

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