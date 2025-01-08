تطورات حالة الإعلامي محمد سعيد محفوظ بعد حادث السير

كشفت أماني سعيد محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، تطورات الحالة الصحية لأخيها بعد تعرضه لحادث سير.

وكتبت أماني سعيد، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “تم نقل الدكتور محمد سعيد محفوظ إلى منزله بناءً على رغبته؛ حيث أقوم برعايته”.

وأضافت: “أجريت أمس جراحة تجميلية في الجبهة والعين اليمنى؛ ويرتدي الآن قميصاً طبياً حتى نستكمل فحوصات العمود الفقري”.

وتابعت: “محمد يشكر كل من يسأل عنه؛ كما يتوجه بشكرٍ خاص لفريق عمل ميدياتوبيا اللذي لم يفارقه منذ اللحظة الأولى؛ وقيادات وأسرة المتحدة اللذين لم يتوقفوا عن متابعة الحالة، وكذلك كل أصدقائنا المخلصين اللذين ساهموا في سرعة الإنقاذ بعد الحادث الأليم”.

وكانت أماني محفوظ، شقيقة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أعلنت تعرّضه لحادث سير على الطريق الدائري بسبب الظلام.

وكتبت شقيقته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تعرض شقيقي د. محمد سعيد محفوظ قبل فجر أمس لحادث مروع بسيارته على الطريق الدائري بسبب الظلام".

وتابعت: "الحادث أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لإجراء جراحة في الوجه، وعلاج كسر في العمود الفقري وكدمات شديدة في الصدر وأنحاء متفرقة في الجسم.. دعواتكم”.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد محفوظ، هو كاتب وإعلامي ومخرج مصري، يعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للتطوير التكنولوجي، ونائب رئيس قناة بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.