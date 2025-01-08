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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بعد واقعة البالون.. الغندور: برافو يا إمام وانتظروا ناصر ماهر

الغندور
الغندور
ميرنا محمود
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وجه الإعلامي خالد الغندور، رساله لجماهير الأهلي بعد احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي عقب هدفه في مرمى سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الغندور: الناس اللي بتدافع عن احتفال أمام عاشور هيبقي رد فعلهم ايه لو ناصر ماهر احتفل ببلونة حمراء.

وتابع : برافو يا إمام و انتظروا ناصر ماهر :

وانتهت مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء بلقاء الأهلي وسموحة على استاد القاهرة وانتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وجاء ترتيب جدول الدوري الممتاز كالتالي: النادي الأهلي في الصدارة وخلفه في الوصافة نادي الزمالك وبيراميدز ثالثًا.

امام عاشور ناصر ماهر الغندور تصريحات الغندور

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