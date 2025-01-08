بعد واقعة البالون.. الغندور: برافو يا إمام وانتظروا ناصر ماهر

وجه الإعلامي خالد الغندور، رساله لجماهير الأهلي بعد احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي عقب هدفه في مرمى سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الغندور: الناس اللي بتدافع عن احتفال أمام عاشور هيبقي رد فعلهم ايه لو ناصر ماهر احتفل ببلونة حمراء.

وتابع : برافو يا إمام و انتظروا ناصر ماهر :

وانتهت مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مساء أمس الثلاثاء بلقاء الأهلي وسموحة على استاد القاهرة وانتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية نظيفة أحرزها محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وجاء ترتيب جدول الدوري الممتاز كالتالي: النادي الأهلي في الصدارة وخلفه في الوصافة نادي الزمالك وبيراميدز ثالثًا.