أحمد حاتم ضيف أولى حلقات "إقامة جبرية"

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا خلال أولى حلقات مسلسل “إقامة جبرية”، والذي يقوم ببطولته كل من هنا الزاهد وصابرين.

وظهر الفنان أحمد حاتم، ضمن حلقات العمل فى دور زوج الفنانة هنا الزاهد، والذي ينتحر فى أولي حلقات العمل.

قصة إقامة جبرية

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

معلومات عن إقامة جبرية

المسلسل مكون من 10 حلقات ويتم عرضه حصريا على منصة واتش أت ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي.