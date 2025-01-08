قبل طرحه l كل ما تريد معرفته عن مسلسل American Primeval ..صور

تستعد منصة نتفليكس العالمية ، لطرح مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي ، غدًا .

American Primeval

أحداث مسلسل American Primeval :

تدور أحداث مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1857، وسط أراضي قاحلة في الجنوب الغربي الأمريكي، والذي يُهيمن عليه العنف والطوائف والرجال والنساء في محاولة للسيطرة على العالم الجديد هناك.

American Primeval

مسلسل American Primeval يرصد صراعاً عنيفاً يعكس الجانب المظلم من تشكل الأمة. في هذا العصر القاسي، تُطغى الكراهية والخوف على البراءة والهدوء، ويتحول السلام إلى ندرة شبه منقرضة.

American Primeval

فريق العمل American Primeval :

مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي ، من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر بيرج ، ومن ﺗﺄﻟﻴف مارك ال. سميث .

American Primeval

مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي من بطولة تايلور كيتش جيرالد توكالا كليفورد ديريك هينكي أليكس فاين جيريمي جاونا كيب ويكس.

American Primeval

عدد حلقات American Primeval :

يتكون مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي من 6 حلقات علي ان يتم عرضهم دفعة واحدة .

American Primeval



