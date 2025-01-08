قبل طرحه l كل ما تريد معرفته عن مسلسل American Primeval ..صور

تستعد منصة نتفليكس العالمية ، لطرح مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي ، غدًا .
أحداث مسلسل American Primeval :
تدور أحداث مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1857، وسط أراضي قاحلة في الجنوب الغربي الأمريكي، والذي يُهيمن عليه العنف والطوائف والرجال والنساء في محاولة للسيطرة على العالم الجديد هناك.
مسلسل American Primeval يرصد صراعاً عنيفاً يعكس الجانب المظلم من تشكل الأمة. في هذا العصر القاسي، تُطغى الكراهية والخوف على البراءة والهدوء، ويتحول السلام إلى ندرة شبه منقرضة.
فريق العمل American Primeval :
مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي ، من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر بيرج ، ومن ﺗﺄﻟﻴف مارك ال. سميث .
مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي من بطولة تايلور كيتش جيرالد توكالا كليفورد ديريك هينكي أليكس فاين جيريمي جاونا كيب ويكس.
عدد حلقات American Primeval :
يتكون مسلسل American Primeval أو فجر التاريخ الأمريكي من 6 حلقات علي ان يتم عرضهم دفعة واحدة .